Kırıkkale'de Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'de 75 yaşındaki Garip Akbaş, emniyet şeridinde yürüyorken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
H.K. (22) idaresindeki 71 ADT 693 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü H.K. ise ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Akbaş'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.