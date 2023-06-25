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Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı

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Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de trafik kazasında yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

E.K. (48) idaresindeki 34 CHE 439 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili Kavşağı'nda M.D'nin kullandığı 06 BJY 809 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bazı yaralılar Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada, sürücü E.K. ile araçlardaki B.D. (20), B.D. (23), S.K. (49), S.G. (20), E.K.K. (14) ve B.K. (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Karakeçili Kırıkkale İtfaiye Tragger Güncel Haberler

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