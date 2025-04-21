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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü
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Kırıkkale'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

E.B. idaresindeki 37 FD 760 plakalı hafif ticari araç, Hasan Polatkan Caddesi'nde A.K.Ü'nün kullandığı 71 ADY 643 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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