Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kırıkkale-Ankara kara yolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KIRIKKALE'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. İ.G. (71) idaresindeki 34 GAJ 06 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjdeki su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Kasman'ın (80) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan F.G. (61), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü İ.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.