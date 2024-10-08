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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kırıkkale-Ankara karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 67 yaşındaki Ömer Baştuğ hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRKKALE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Ömer Baştuğ (67) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Mehtap Ö. idaresindeki 34 KSB 072 plakalı hafif ticari araç, OSB'den çıkış yapan Ömer Baştuğ yönetimindeki 71 ES 250 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Baştuğ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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