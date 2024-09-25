Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 ağır yaralı

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce refüje, ardından da kaldırıma çarpan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. T.Y. (27) yönetimindeki 71 ADJ 634 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüje, daha sonra kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.A. (39) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü T.Y.'nin durumunun ağır, diğerinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.