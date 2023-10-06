Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Kaza anları kameraya böyle yansıdı: Yolun karşısına geçmek isterken ölümden döndü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin çarptığı yaya ise yolun karşısına geçmek isterken ölümden döndü.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kayıt altına alınan kazalar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada da otomobilin çarptığı yaya ise yolun karşısına geçmek isterken ölümden döndü.