Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından görüntülendi. Üç otomobilin çarpışması, bir aracın refüje çıkması ve çeşitli kazalar kaydedildi.
Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda 3 otomobilin çarpışması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda bir otomobilin refüje çıktığı anlar yer aldı.
Dispanser Kavşağı'nda hafif ticari aracın 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarpması ve iki otomobilin çarpışması, Kıbrıs Caddesi'nde ise iki otomobilin çarpışması KGYS kameralarınca kayda alındı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel