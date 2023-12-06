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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 79 araç trafikten men edildi

6 Aralık 2023 09:38 Son Güncelleme: 09:40 Abone Ol

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 79 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 12 bin 351 aracın denetlendiği belirtildi. Denetimlerde çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 79 aracın trafikten men edildiği aktarıldı. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.