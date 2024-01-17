Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 10-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 414 araç kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu 76 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10-16 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 414 araç denetlendiği belirtildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 76 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.