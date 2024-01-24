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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi

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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 17-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 7 bin 358 aracın denetlendiği belirtildi. Denetimlerde çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 70 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17-23 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 7 bin 358 aracın denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 70 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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