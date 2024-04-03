Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 66 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 66 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Mart-2 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 262 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 66 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.