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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 66 araç trafikten men edildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 66 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Mart-2 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 262 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 66 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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