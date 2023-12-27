Kırıkkale'de trafik denetimleri devam ediyor
Kırıkkale'de yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 509 araç denetlendi ve 59 araç trafikten men edildi.
Kırıkkale'de trafik ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20-26 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 509 aracın denetlendiği belirtildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 59 araç trafikten men edildi.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.