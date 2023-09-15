Kırıkkale'de Trafiğe Açık Alanda Drift Yapan Sürücüye 20 Bin 342 Lira Cezası

Kırıkkale'de bir sürücü, trafiğe açık alanda drift yaparken güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Sürücüye 20 bin 342 lira idari ceza kesildi.

Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Kurtuluş Mahallesi Kırgaz kavşağında bir pikabın drift yaptığını tespit etti.

Ekiplerce sürücüye 20 bin 342 lira idari ceza uygulandı.

KGYS kamerasının kaydettiği görüntüde sürücü, 2 otomobilin kavşakta bulunduğu sırada aracıyla drift yapıyor.