Kırıkkale'de toplu açılış töreni düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hedeflerimiz büyük, bu hedefler doğrultusunda bize vereceğiniz güçle daha büyük işler yapmak için yola çıkıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hedeflerimiz büyük, bu hedefler doğrultusunda bize vereceğiniz güçle daha büyük işler yapmak için yola çıkıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı tren hattımızın Kırıkkale'ye, tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Karaismailoğlu, Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı, Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı dolayısıyla Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı'nda düzenlenen törende, hayal bile edilemeyen birçok işin bir bir gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Türkiye'nin son 21 yılda çok şeyler kazandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Hayal edilen pek çok iş bir bir bitti. Bugün de hızlı trenimizle Ankara'dan Kırıkkale'ye geldik, Yozgat'tan Sivas'a geçeceğiz. Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık, en iyisini yapmak için 21 yıldır çırpınıyoruz. Artık inşallah bundan sonra da önümüzdeki 50 yılı planlayan bir Türkiye var." diye konuştu.

Dünyanın en iyi teknolojilerinin, en iyi ulaşım sistemlerinin ülkeye kazandırıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatandaşımız konfor kazandı, ülkemiz gelişti. Dünyanın en büyük ihracat rekorlarını kırıyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasına girdik, tabii ki yeterli değil. Hedeflerimiz çok büyük, Cumhurbaşkanı'mız hedef verdi. Tam 1 trilyon dolarlık ihracat hedefi. Onun için koşacağız." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe güvenle bakıyoruz"

Karaismailoğlu, asıl bayramın 14 Mayıs'ta yaşanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Hep birlikte, tek hedefimiz var, büyük, güçlü Türkiye, lider Türkiye. Kırıkkale hazır mı? Hep birlikte durmak yok, yola devam diyoruz. Türkiye yüzyılında, doğru zamanda, doğru adamla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde koşmaya hazır mısınız? Çok az zamanımız var, bütün herkesi kucaklayacağız, herkesin gönlüne gireceğiz. Bizim işimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz sizlersiniz. Bugüne kadar yaptığımız işlerden aldığımız güçle, geleceğe güvenle bakıyoruz. Hedeflerimiz büyük, bu hedefler doğrultusunda bize vereceğiniz güçle daha büyük işler yapmak için yola çıkıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı tren hattımızın Kırıkkale'ye, tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum."

Erbakan: "Bu projeyi son derece önemsiyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da hızlı tren projesinin açılışında bulunmaktan dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

Projenin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erbakan, "Bu projede tamamıyla yerli ve milli üretim raylarının kullanılmış olması bizler için ayrıca gurur kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırmanın önemini her fırsatta ifade ettiğini anlatan Erbakan, "Kalkınmanın, üretimin, ihracatın, gelişmenin, canlanmanın, yeniden büyük Türkiye olmanın en önemli şartlarından, ilk adımlarından bir tanesi de ulaşımın hızlı, konforlu ve yaygın hale gelmesidir. Bu nedenle bu projeyi son derece önemsiyoruz." dedi.

Erbakan, hızlı tren ağının Sivas'tan sonra Erzincan ve Trabzon'a kadar gitmesini temenni ettiklerini aktararak, "Yine Çorum'un da Samsun'a kadar hızlı trenle inşallah bağlanmasını dört gözle bekliyoruz. Bu projenin de bunun devamı olarak yapılacak atılımların da ülkemize milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici: "Daha büyük müjdeleri daha büyük icraatları olacaktır"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırıkkale'nin savunma sanayisine büyük katkı sağladığına değinen Destici, "Özellikle akıllı bombalarımız, mühimmatlarımız, silahlarımızın önemli bir kısmı burada yapılıyor. Eğer bugün savunma sanayimiz yüzde 20 yerlilikten, yüzde 80'lere gelmişse bunda Kırıkkale'nin, Kırıkkalelilerin de büyük emeği var." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet partilerinin bu hizmetleri anlamasının mümkün olmadığını, Cumhur İttifakı'nın, hükümetin özellikle son yıllarda emekliler ve işçilerle ilgili çok büyük adımlar attığını söyleyen Destici, "Daha iki sene önce 1500 lira olan en düşük emekli maaşı bugün 7 bin 500 liralara geldi. Asgari ücret artık 6 ayda bir belirleniyor ve asla enflasyona ezdirilmiyor. İnşallah 14 Mayıs zaferimizden sonra emeklimiz, işçimiz, çalışanlarımız, ev hanımlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz için hem Cumhurbaşkanı'mızın hem hükümetimizin hem Cumhur İttifakımızın daha büyük müjdeleri daha büyük icraatları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Destici, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin Türkiye'nin geleceği, milletin istiklali, istikbali ve devletin bekası için önemli olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Bakın Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Ben kazanırsam Apo'ya, Demirtaş'a ve diğer teröristlere özgürlük vereceğim' diyor. Yetmiyor, 'yerel yönetimlere özerklik şartını getireceğim', yani 'Türkiye'nin bir bölümünün bölünmesine, federasyon haline getirilmesine ön ayak olacağım' diyor. Yetmiyor, 'Suriye'nin kuzeyinde PYD, bir başkası olacağına yüreğinizde PYD olsun' diyor. PYD, PKK değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu sen bunu bilmiyor musun? Biliyor ama Amerika'ya ve HDP'nin desteğine karşılık verdiği söz bu."

Seçimlerin devletin varlığı açısından da hayati olduğuna dikkati çeken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek isteyen Destici, hızlı trenin hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.