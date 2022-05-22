KIRIKKALE - Tomruk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı - Haberler

KIRIKKALE - Tomruk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
AA - Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçtaki tomruklar şarampole savruldu.
Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçtaki tomruklar şarampole savruldu.
Yunus Köse idaresindeki 01 ADY 476 plakalı tır, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, araçtaki tomruklar şarampole savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Köse, hastaneye götürüldüğü sırada ekiplerden araçta bulunan köpek yavrusuna sahip çıkmaları konusunda ricada bulundu.
Polis ekipleri, araçtan aldıkları köpek yavrusunu besleyerek yanlarına aldı.
AA / Halil İbrahim İdik - Güncel