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Kırıkkale'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Ramazan A. idaresindeki 42 M 4475 plakalı tır, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlığı Kavşağı'nda Nurettin Y'nin kullandığı 06 D 3337 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Arif Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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