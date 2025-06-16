Kırıkkale'de Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tırda daha sonra çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırıkkale'de bir tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
O.B. idaresindeki 55 AHZ 246 plakalı tır, sabah saatlerinde Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında, köprüden şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tırda bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel