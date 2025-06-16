Kırıkkale'de Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kırıkkale'de bir tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

O.B. idaresindeki 55 AHZ 246 plakalı tır, sabah saatlerinde Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında, köprüden şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tırda bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.