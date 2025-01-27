Kırıkkale'de Tır-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.B. idaresindeki 06 CRF 579 plakalı tır, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda E.B'nin kullandığı 34 KC 6613 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.B. ile yanındaki yolcu A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel