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Kırıkkale'de TIR Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale'de bir elektrik jeneratörü taşıyan TIR'ın refüj ve trafik ışıklarının direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE'de, elektrik jeneratörü taşıyan TIR'ın refüj ve trafik ışıklarının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Murat Algan yönetimindeki 06 FH 7671 çekici ve 06 EY 6256 dorse plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, trafik ışıklarının direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle elektrik jeneratörü yola devrilirken, kazada sürücü Algan ile TIR'da bulunan Enes Algan, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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