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Kırıkkale'de TIR Kazası: 2 Kişi Yaralandı

6 Aralık 2023 22:36 Son Güncelleme: 22:38 Abone Ol

Kırıkkale'de bir elektrik jeneratörü taşıyan TIR'ın refüj ve trafik ışıklarının direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.