Kırıkkale'de Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktası olan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, bugün başladı. 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek uygulama kapsamında, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de polis ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı. Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki denetimde, ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinde diş kalınlığı ölçüldü. Lastik derinliği 4 milimetreden az olan araçların sürücülerine 2 bin 568 TL para ceza uygulandı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.