Kırıkkale'de Ters Yönde İlerleyen Minibüs Kameraya Yansıdı
Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi mevkisinde, sürücü ve plaka bilgisi belirlenemeyen minibüsün ters yönde geri geri ilerlemesi trafiği tehlikeye soktu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kırıkkale'de kara yolunda ters yönde geri geri ilerleyen minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sürücü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen minibüs, Kırıkkale- Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi mevkisinde trafiği tehlikeye düşürerek metrelerce geri geri ters yönde ilerledi.
Bazı sürücüler, araç sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.
Kırıkkale-Kayseri yol ayrımına kadar yaklaşık 500 metre geri geri ilerleyen minibüs, daha sonra normal şekilde yoluna devam etti.
O anlar, çevredeki bir apartmandan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.