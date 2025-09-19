Kırıkkale'de "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi

Kırıkkale'de MHP İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi.

İl Başkanı Murat Abalı, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin başlattığı huzur ve barış yolunda Türkiye'nin refahı ve bu önemli geleceğin adımlarında birlikte olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Bugünün anlam ve öneminin kendileri için büyük olduğunu dile getiren Abalı, şöyle konuştu:

"Bugün Gaziler Günü. Çok kıymetli bir gün. Bu sürecin başlaması, bugünlere gelinmesi, bu yola çıkılması, çok kıymetli şehitlerimiz, gazilerimiz ve ailelerimizin çekmiş olduğu o çileli yol ve fedakarlıklar sayesindedir. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. MHP Genel Başkanı, Türkmen beyimiz, Türk İslam coğrafyasının kolon taşı Devlet Bahçeli Beyefendi, geçmişten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin aleyhine olacak tek bir adım atmamış, tek bir nefes almamıştır. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygı, selam ve hürmetlerimizi iletiyorum. Cumhur İttifakı'nın güçlü, diri ve onurlu bir duruşu, olaylara yaklaşımı, kemik gibi oluşu da çok önemlidir."

Abalı'nın konuşmasının ardından MHP Genel Merkez MYK üyeleri Mesut Samanlı, Yusuf Tanık ve Hayri Bulut da süreçle ilgili katılımcılara bilgi vererek, soruları yanıtladı.

Programa, MHP'li belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.