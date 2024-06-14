Kırıkkale'de Terk Edilen 6 Ördek Yavrusu Doğal Ortamlarına Salındı

Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen ve jandarma ekiplerince bulunan 6 ördek yavrusu 1 aylık gözetim sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamlarına salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs'ta Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyü mevkisindeki önleyici kolluk devriyesi sırasında anneleri tarafından terk edilmiş 6 angıt ördeği yavrusuna rastladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan yavrular, 1 aylık gözetimin ardından bakımları yapılarak İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri ile DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal ortamlarına bırakıldı.