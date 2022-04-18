Kırıkkale'de tel kırma ve tel sarma sergisi açıldı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği katkılarıyla hazırlanan tel kırma ve tel sarma sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ev kadınlarının yaptığı ürünlerin sergisi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde açıldı.

Tekbıyıkoğlu, sergide çok güzel el emeği ürünlerin bulunduğunu belirterek, kadınlara teşekkür etti.

Toplumun daha iyi bir seviyeye gelmesi için kadınların devamlı kendilerini geliştirmeleri gerektiğine dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Dünyada her şey kadınlarda bitiyor. Burada ev hanımlarımız kendilerini geliştirerek para kazanma fırsatları buluyor. Bu güzel emekleri yapmak için uğraşan kadınlarımızın ev stresinden de uzaklaşarak moral ve motivasyonlarına önemli katkı sağladığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra tel sarma işlemesi yapan Tekbıyıkoğlu, sergiyi gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Sergi açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şebnem Kaygusuz, Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen Özhavzalı, usta öğreticiler ile kadınlar katıldı.