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Kırıkkale'de Tekstil Atölyesinde Yangın

Kırıkkale'de Tekstil Atölyesinde Yangın
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Kırıkkale'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, atölyede büyük çapta hasara yol açtı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

KIRIKKALE'de tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan A.Ö.'ye ait tekstil atölyesinde çıktı. Atölyede bulunan kumaşların henüz belirlenemeyen sebeple alev alması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler atölyeyi sararken ihbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi, Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı itfaiyeleri, MKE Destek Tesisi, AFAD, ambulans, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Kırıkkale Valiliği Özel Kalem Müdürü Erol Gökçe, yetkililerden bilgi aldı. Ekipler, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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