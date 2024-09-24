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Kırıkkale'de Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Kırıkkale'de Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 17 senet ve diğer dokümanlar ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik düzenlediği operasyonda B.Ö, Y.Ç.Ü. ve E.B'yi yakaladı.

Operasyonda, 17 senet ile para miktarı ve isimlerin yazılı olduğu doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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