Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor "Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor. "Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturuyor. Kırıkkale- Ankara kara yolunda araçlar yavaş seyrederken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için sık sık uyarılarda bulunuyor. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklar, trafiğin aksamaması için tatil öncesi geçici olarak kapatılmıştı. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Kurban Bayramı Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.