Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık E.B, taraf avukatları ve öldürülen Fidan Cantemir'in (42) yakınları katıldı.

Söz verilen sanık E.B, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Sanık avukatı da E.B'nin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Öldürülen Cantemir'in avukatı Sedat Korkmaz ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmederek, "mala zarar verme" suçundan beraatine karar verdi.

Avukat Sedat Korkmaz, duruşmanın ardından gazetecilere, heyetin mahkeme sürecini başarılı yürüttüğünü söyledi.

Sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılarak hiçbir indirim uygulanmadığını aktaran Korkmaz, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Cantemir'in ablası Gülsen Düz ise kardeşinin geri gelmeyeceğini ancak adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

Fidan Cantemir, 4 Nisan 2024'te 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı yakınında E.B. ile tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda, E.B, Cantemir'i maket bıçağıyla yaralamıştı. Fidan Cantemir, tedavi gördüğü hastanede 24 Nisan'da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanığın "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.