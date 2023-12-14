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Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı

14 Aralık 2023 22:23 Güncelleme: 22:24 Abone Ol

Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan bir kişi, tartıştığı halasını tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. Ancak polis tarafından yapılan kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı.