Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan bir kişi, tartıştığı halasını tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. Ancak polis tarafından yapılan kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan halasının Selimözer Mahallesi 2386. Sokak'taki evine giden H.B. halası A.Y. (44) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, tabancayla halasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan kadın ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından aracıyla kaçan zanlı, kovalamaca sonucu kent merkezinde yakalandı.