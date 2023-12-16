Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi
Kırıkkale'de yaşanan kavgada halasını tabanca ile yaraladığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Selim Özer Mahallesi 2386. Sokak'ta çıkan kavgada halası A.Y'yi (44) tabancayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Önceki gün tartıştığı A.Y'yi tabancayla bacağından vurarak yaralayan H.B, gözaltına alınmıştı.