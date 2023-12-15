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Kırıkkale'de Tartışma Sonucu Kadın Vuruldu, Şüpheli Yakalandı

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Kırıkkale'de yaşanan olayda, Ayten Y. tartıştığı yeğeni Haydar B. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Şüpheli Haydar B., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

KIRIKKALE'de, Ayten Y.' tartıştığı yeğeni Haydar B. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Halasını vurduktan sonra kaçan şüpheli Haydar B., kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Haydar B. ile halası Ayten Y. sokakta karşılaşınca ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Haydar B., yanında bulunan tabancayla halası Ayten Y.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunun hedefi olan Ayten Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Haydar B. ise aracına binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Ayten Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ, TAKİP SONUCU YAKALANDI

Polis, halasını tabancayla vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Haydar B.'nin peşine düştü. Yarım saat süren takibin ardından Haydar B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Olaylar Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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