Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Çalışmalarını Sürdürüyor

Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetim çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla fast food ağırlıklı üretim yapan işletmelerdeki kamu ve tüketici sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek riskleri engellemek için kızartma yağlarına yönelik kontrol gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ataş, denetimlerde halk sağlığını tehdit eden, mevzuata aykırı durumlarda 5996 Sayılı Kanun'a göre yasal işlem uygulandığını kaydetti.