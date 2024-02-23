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Kırıkkale'de Tarihi Eser Operasyonu: 170 Sikke ve 14 Obje Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 170 sikke, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve 14 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 170 sikke, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve 14 obje ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Ahılı köyü yolu mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta ve içerisindeki A.G, Y.T. ve Z.G'nin üzerinde yapılan aramada tarihi nitelikteki 170 sikke, 14 obje, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve tarihi eserleri parlatmada kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Suç Güncel Haberler

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