Kırıkkale'de Taksi Kazasında İki Yaralı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir taksinin beton bariyere çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taksinin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
O.Y. idaresindeki 71 T 2038 plakalı taksi, Yenişehir Kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki beton bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yabancı uyruklu yolcu L.M.S.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel