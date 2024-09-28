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Kırıkkale'de Takla Atan Araçta İki Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de Takla Atan Araçta İki Kişi Yaralandı
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolu Kaletepe Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AJ 7000 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla atarak, bariyerin üzerinden karşı şeride geçti. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.Z. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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