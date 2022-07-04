Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de su kanalında başında yara izlerinin olduğu tespit edilen erkek cesedi bulundu.

Kırıkkale'de su kanalında başında yara izlerinin olduğu tespit edilen erkek cesedi bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi'ndeki su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin, 32 yaşındaki Gencay G. olduğu ve başında yara izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gencay G'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Bahçelievler Mahallesi 112 Acil Çağrı Kırıkkale su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title