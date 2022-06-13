Kırıkkale'de su kanalına devrilen tırın sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de su kanalına devrilen tırın sürücüsü öldü

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de su kanalına devrilen tırın sürücüsü öldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tırın su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tırın su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

S.K. (57) idaresindeki 42 AFA 416 plakalı tır, Kırıkkale- Yozgat kara yolunun 72. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Delice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Yozgat su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title