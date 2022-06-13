Kırıkkale'de su kanalına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü - Haberler

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Kırıkkale'de su kanalına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Güncel
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Kırıkkale'de su kanalına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde tahıl yüklü TIR, yol kenarındaki su kanalına devrildi, sürücü Sonel Kahveci (57) hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde tahıl yüklü TIR, yol kenarındaki su kanalına devrildi, sürücü Sonel Kahveci (57) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kırıkkale- Yozgat kara yolunun 72 kilometresinde meydana geldi. Sonel Kahveci kontrolündeki 42 AFA 416 plakalı tahıl yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Kahveci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Kırıkkale Yozgat su Güncel Haberler

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