Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler

Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Bayram Kulaç yönetimindeki 06 BEJ 366 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Gizem, Zeynep Aslı, Nuray, Aslan ve Muzaffer Kulaç yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Kırıkkale Ankara su Güncel Haberler

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