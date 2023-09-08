Kırıkkale'de Sosyal Medyada Silah Teşhiri Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.