Kırıkkale'de Sosyal Medyada Ateşli Silah Paylaşımı Yapan 10 Şüpheliye Operasyon

Kırıkkale'de sosyal medya platformlarında ateşli silahlarla ilgili umuma açık şekilde paylaşım yapan 10 şüphelinin ikametine ve iş yerine operasyon düzenleyen polis, 7 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Kırıkkale'de sosyal medya platformlarda ateşli silahlarla ilgili umuma açık şekilde paylaşım yapan 10 şüphelinin ikametine ve iş yerine operasyon düzenleyen polis, 7 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya platformlarında ateşli silah ve diğer suç teşkil eden paylaşımlara yönelik yapılan sanal devriye denetimleri sürüyor. Polis, sosyal medya hesaplarında umuma açık şekilde ateşli silahlarla atış yapan 10 kişinin adreslerini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 736 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Emniyette ifadeleri alınan 10 şüpheli şahıs hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE