Kırıkkale'de Sopayla Öldürülen Kişinin Katil Zanlıları Tutuklandı

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Kırıkkale'de A.O.T'nin sopayla darbedilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay sırasında evde bulunan zanlıların, A.O.T. ile yemek yerken kavga ettikleri öğrenildi.

Kırıkkale'de bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde A.O.T'nin (42) öldürülmesine ilişkin yakalanan C.D. (47), L.S. (32) ve M.U'nun (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezine dün, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde A.O.T'nin kanepeden düştüğü ihbarı yapılmış, eve giden sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, A.O.T'nin yaklaşık 10 saat önce sopayla kafasına vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, A.O.T. ile bir süre önce evde yemek yiyen ve aralarında kavga çıkan C.D, L.S. ve M.U. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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