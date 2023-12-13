Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale'de Son Bir Haftada 57 Araç Trafikten Men Edildi

Kırıkkale'de Son Bir Haftada 57 Araç Trafikten Men Edildi

13 Aralık 2023 10:09 Güncelleme: 10:10 Abone Ol

Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 57 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 6-12 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan trafik uygulamalarında 7 bin 140 aracın denetlendiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 57 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.