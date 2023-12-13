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Kırıkkale'de Son Bir Haftada 57 Araç Trafikten Men Edildi

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Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 57 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 6-12 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan trafik uygulamalarında 7 bin 140 aracın denetlendiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 57 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 57 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6-12 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 7 bin 140 aracın denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 57 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Aralık Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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