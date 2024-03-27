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Kırıkkale'de Son Bir Haftada 55 Araç Trafikten Men Edildi

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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20-26 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 695 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 aracın trafikten men edildiği aktarıldı

Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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