Kırıkkale'de Son Bir Haftada 55 Araç Trafikten Men Edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20-26 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 695 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 aracın trafikten men edildiği aktarıldı
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.