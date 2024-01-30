Kırıkkale'de şok uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 31 kişi ve 1351 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 43 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Uygulamada ruhsatsız 2 tabanca, 42 fişek, 0,8 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik hap ele geçirildi.