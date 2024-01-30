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Kırıkkale'de şok uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı

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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı. Uygulamada ayrıca ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 31 kişi ve 1351 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 43 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Uygulamada ruhsatsız 2 tabanca, 42 fişek, 0,8 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Yakalama Ceza Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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