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Kırıkkale'de Şok Uygulamada Ruhsatsız Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 2 tabanca ve 41 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 noktada yapılan uygulamalarda 233 kişi ve 33 araç sorgulandı. Şok uygulamalarda durdurulan 2 araçta ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 noktada yapılan şok uygulamalarda 233 kişi ve 33 araç sorgulandı.

Durdurulan 2 araçta ruhsatsız 2 tabanca ile 41 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Polis

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