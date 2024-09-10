Kırıkkale'de Şok Uygulamada Ruhsatsız Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 noktada yapılan şok uygulamalarda 233 kişi ve 33 araç sorgulandı.

Durdurulan 2 araçta ruhsatsız 2 tabanca ile 41 fişek ele geçirildi.