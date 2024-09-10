Kırıkkale'de Şok Uygulamada Ruhsatsız Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 2 tabanca ve 41 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 noktada yapılan uygulamalarda 233 kişi ve 33 araç sorgulandı. Şok uygulamalarda durdurulan 2 araçta ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 noktada yapılan şok uygulamalarda 233 kişi ve 33 araç sorgulandı.
Durdurulan 2 araçta ruhsatsız 2 tabanca ile 41 fişek ele geçirildi.