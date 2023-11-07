Kırıkkale'de Şok Uygulamada 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de düzenlenen 'Şok' uygulamada gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 bin 765 şahıs ve 755 araç sorgulandı. Aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 212 adet uyuşturucu hap ve 195 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen "Şok" uygulamada gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan "Şok" uygulamadan 2 bin 765 şahıs ve 755 araç sorgulandı. Yapılan GBT sorgusunda da çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 19 şahsa cezai işlem uygulandı. Ayrıca, yapılan aramalarda da 7 adet ruhsatsız tabanca, 212 adet uyuşturucu hap ve 195adet tabanca fişeği ele geçirildi. - KIRIKKALE