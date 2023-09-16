Kırıkkale'de Şok Uygulamada 12 Şüpheli Yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamalarda 6 bin 683 kişi sorgulandı ve aranan 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 179 fişek ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen şok uygulamalarda 6 bin 683 kişi sorgulandı, aranan 12 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında ekiplerin uygulamaları sürüyor.
Düzenlenen şok uygulamalarda, 6 bin 683 kişi ve 22 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.
Ayrıca, 8 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız 2 tüfek, kurusıkı tabanca ve 179 fişek ele geçirildi.
Kaynak: AA / Güncel