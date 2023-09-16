Kırıkkale'de Şok Uygulamada 12 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamalarda 6 bin 683 kişi sorgulandı ve aranan 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 179 fişek ele geçirildi.