Kırıkkale'de Şok Uygulamada 11 Zanlı Yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı. Uygulamalar sonucunda ayrıca çevreye rahatsızlık veren araçlara ceza yazıldı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 3 bin 689 kişi ve 1397 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 56 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 4 fişek, 54 uyuşturucu hap ve 7,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.