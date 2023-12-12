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Kırıkkale'de Şok Uygulamada 11 Zanlı Yakalandı

12 Aralık 2023 17:49 Güncelleme: 17:50 Abone Ol

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı. Uygulamalar sonucunda ayrıca çevreye rahatsızlık veren araçlara ceza yazıldı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.